ایران کے بارے میں صہیونی کابینہ کی میٹنگ میں بدمزگی، دو وزراء اجلاس سے خارج

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کی ایران کے بارے میں میٹنگ کے دوران وزراء کے درمیان بدمزگی پیدا ہوگئی۔
صہیونی ویب سائٹ واللا نے کہا ہے کہ نتن یاہو کی میٹنگ میں کابینہ کے وزراء اور سیکورٹی حکام شریک تھے۔ اس موقع پر دو وزراء کے درمیان بدمزگی پیدا ہوئی۔
ویب سائٹ کے مطابق اجلاس کے دوران دونوں وزراء کے درمیان تندو تیز جملوں کا تبادلہ ہوا اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ اس موقع پر دوسرے وزراء بھی شامل ہوئے اور اجلاس شدید بدمزگی کا شکار ہوا۔
کشیدگی بڑھنے کے بعد نتن یاہو نے دونوں وزراء کو اجلاس سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔
