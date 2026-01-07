ایران کی اصل طاقت عوام ہیں، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران کی اصل طاقت اس کے عوام ہیں، جبکہ دشمن ممالک پابندیوں اور معاشی دباؤ کے ذریعے ایران کی ترقی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر خود کو ایرانی عوام کا ہمدرد ظاہر کرتے ہیں۔
تہران میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن طاقتوں نے دنیا میں بڑے جرائم اور قتل عام کیے، وہی آج انسانی حقوق کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، جو ایک کھلا تضاد ہے۔
صدر پزشکیان نے غزہ، لبنان اور فلسطین کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں خواتین، بچوں، بزرگوں اور عام شہریوں کو اندھا دھند نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود حملہ آور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی طاقت، استحکام اور خوشحالی کا اصل سرچشمہ عوام ہیں، اور تمام حکومتی اداروں کو عوام سے جڑے رہنا چاہیے۔
صدر نے کہا کہ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایران باوقار اور سر بلند رہے اور عوام عزت کے ساتھ زندگی گزاریں، جس کے لیے وہ رہبرِ انقلاب کی پالیسیوں کے تحت پوری کوشش کریں گے۔
انہوں نے جامعات میں مکالمے اور آزاد اظہارِ خیال کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ طلبہ قومی سرمایہ ہیں، جبکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی آواز سنے، ان کے مسائل سمجھے اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے۔
آخر میں صدر پزشکیان نے شفافیت پر زور دیتے ہوئے میڈیا اور نگرانی کے اداروں سے کہا کہ وہ حکومتی کارکردگی پر کڑی نظر رکھیں تاکہ عوام کا اعتماد مضبوط ہو۔
