مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بریگیڈیئر جنرل جلال ستارہ نے ان خیالات کا اظہار صوبہ خوزستان کے دورے اور وہاں تعینات سرحدی محافظ یونٹس کے فیلڈ انسپکشن کے دوران کیا۔
سرحدی اتھارٹی، بہتر آپریشنل تیاری اور مہارت پر مبنی تربیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے جنرل ستارہ نے پائیدار سیکیورٹی برقرار رکھنے میں بارڈر گارڈز کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے خوزستان کے سرحدی محافظوں کی قربانیوں کو بھی خراجِ عقیدت پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ خوزستان کے سرحدی محافظوں کی جرات اور بہادری نے دیرپا امن کو یقینی بنانے میں ناقابلِ فراموش کردار ادا کیا ہے۔ جنرل ستارہ نے سرحدی اہلکاروں کی چوبیس گھنٹے کی کوششوں کو سراہا اور سابق کمانڈروں کا بھی شکریہ ادا کیا جن کی لگن، استقامت اور ذمہ داری نے اس فورس کو موجودہ اعلیٰ مقام تک پہنچایا ہے۔
ایران کی سرحدی فورسز کی نمایاں خصوصیات کو اجاگر کرتے ہوئے ڈپٹی کمانڈر نے کہا کہ منظم، پرعزم اور تربیت یافتہ انسانی وسائل کسی بھی ادارے کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ سرحدی محافظوں کے درمیان نظم و ضبط، اتحاد اور وفاداری ایرانی مسلح افواج کے اندر ایک مثال بن چکی ہے۔
جنرل ستارہ نے ظاہری نظم و ضبط کو اخلاقی نظم و ضبط کے ساتھ جوڑنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خوزستان کے سرحدی محافظ یونٹس ان وسیع صلاحیتوں اور طاقت سے مستفید ہو رہے ہیں جو موجودہ و سابق کمانڈروں اور پیشہ ور عملے کی اجتماعی کوششوں سے تیار کی گئی ہیں۔
سرحدی محافظ ہر قسم کے خطرات کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے الرٹ ہیں، جنرل جلال ستاہ
ایرانی بارڈر گارڈز کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل جلال ستارہ نے صوبہ خوزستان کے دورے اور سرحدی یونٹس کے معائنے کے دوران کہا ہے کہ ملک کی سرحدیں مکمل طور پر محفوظ ہیں اور محافظین کسی بھی خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہائی الرٹ ہیں۔
