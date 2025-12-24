ایرانی برآمدات میں بڑا اضافہ؛ یوریشیا کو 7 ماہ میں 1.2 ارب ڈالر کی مصنوعات برآمد

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن (TPOI) میں یوریشین ڈیسک کی سیکرٹری الہام حاجی کریمی نے بتایا کہ 21 مارچ سے 22 اکتوبر 2025 کے درمیان ایران سے رکن ممالک کو 1.261 ارب ڈالر مالیت کی نان آئل مصنوعات برآمد کی گئیں۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس عرصے کے دوران ایران کی سب سے زیادہ مصنوعات جمہوریہ بیلاروس کو برآمد کی گئیں، جس کے بعد آرمینیا کا نمبر آتا ہے۔
الہام حاجی کریمی نے کہا کہ ایران کے پاس یوریشین مارکیٹ میں برآمدات کی اعلیٰ صلاحیت موجود ہے، خاص طور پر آٹوموٹو پارٹس، ٹیکسٹائل، ملبوسات، ادویات، طبی آلات اور فوڈ انڈسٹری کے شعبوں میں ایرانی مصنوعات کی بہت گنجائش ہے۔
انہوں نے یکم سے 4 فروری 2026 تک ایران میں منعقد ہونے والی چوتھی یوریشیا بین الاقوامی تجارتی نمائش کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس باوقار نمائش میں ایشیائی اور علاقائی ممالک کے تجارتی وفود شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی منعقد ہوگا جس میں آزادانہ تجارتی معاہدے (FTA) اور اقتصادی تعاون کے اہم امور پر بحث کی جائے گی۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ نمائش ایرانی معاشی کارکنوں، تاجروں اور پروڈیوسرز کے ساتھ ساتھ یوریشین یونین کے رکن ممالک کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کرے گی تاکہ وہ ایران کے ساتھ تجارتی تعاون کو پہلے سے زیادہ گہرا کرنے کے لیے موجودہ صلاحیتوں سے واقف ہو سکیں۔
