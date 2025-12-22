ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کو سنگین نقصانات پہنچائے، صہیونی میڈیا کا اعتراف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ 12 روزہ جنگ کے دوران ایرانی میزائلوں نے صہیونی حکومت کو قابل ذکر نقصانات پہنچائے، جس کی اب تک باقاعدہ میڈیا میں اطلاع نہیں دی گئی۔
اسرائیلی چینل کان نے بتایا کہ ایران کے چند میزائل اہم اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے، لیکن تل ابیب کے حکام نے انہیں میڈیا پر ظاہر نہیں کیا اور اس پر کنٹرول اس طرح کیا گیا کہ اسرائیل کی کامیابی کی کہانی برقرار رہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ اسرائیلی سیاسی اور عسکری ادارے اپنے دفاعی نظام کی کامیابی دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، ایرانی میزائلوں نے عملی طور پر اعلی کارکردگی دکھائی۔
چینل نے کہا کہ ایرانی میزائلوں کی افادیت ایک حقیقی میدان جنگ کی حقیقت تھی، لیکن یہ سرکاری بیانیے میں شامل نہیں کی گئی، جس سے اسرائیلی عوام اس کے تفصیلی اثرات سے بے خبر رہے۔
یہ اعتراف اس وقت سامنے آیا ہے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ کے بعد تل ابیب نے اس تصادم کے اثرات کو کنٹرول کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ماہرین کے مطابق، نقصانات کے بارے میں معلومات کو محدود کرنا اسرائیل کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد اپنی مبینہ روک تھام کی طاقت کو برقرار رکھنا اور داخلی سطح پر انتشار سے بچنا ہے۔
