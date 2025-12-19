جنیوا میں تہران کنونشن کا اہم اجلاس؛ بحیرہ کیسپین کے ماحولیاتی تحفظ کے لیے اہم فیصلے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جنیوا میں کیسپین سمندر کے ماحولیاتی تحفظ کے لیے تہران کنونشن کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں کیسپین سمندر کے پانچ ساحلی ممالک بشمول ایران، روس، قازقستان، آذربائیجان اور ترکمانستان کے نمائندوں نے شرکت کی۔
ایرانی وفد کی قیادت قانونی اور بین الاقوامی امور کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی اور کیسپین سمندر کے امور کے لیے ایران کے خصوصی ایلچی کر رہے تھے، جبکہ محکمہ ماحولیات کے نمائندے بھی ان کے ہمراہ تھے۔
اجلاس کے دوران، کیسپین خطے میں کنونشن کے سیکرٹریٹ کے قیام سے متعلق دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا، جن میں انتظامی اور مالیاتی ڈھانچے کے معاہدے، اور سیکرٹریٹ کے مراعات اور استثنیٰ کے معاہدے شامل تھے، جن پر شریک فریقین نے تبادلہ خیال کیا۔
تہران کنونشن کا عارضی سیکرٹریٹ اس وقت سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں واقع ہے، جو اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام (UNEP) کی سخت نگرانی میں کام کر رہا ہے۔ لیکن اب ایک مستقل سیکرٹریٹ کا قیام اور کیسپین خطے کے ممالک میں اس کی منتقلی اس منفرد آبی علاقے کے تحفظ اور علاقائی تعاون کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
