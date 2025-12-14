آسٹریلیا؛ سڈنی فائرنگ روکنے والا احمد الاحمد کون؟

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، آسٹریلوی میڈیا اور کمیونٹی ذرائع نے سڈنی میں حالیہ فائرنگ کے دوران بندوق بردار کا مقابلہ کرنے والے شخص کی شناخت احمد الاحمد کے نام سے کی ہے۔ احمد الاحمد، ایک تینتالیس سالہ مسلم اور دو بچوں کے باپ ہیں، جن کے اقدامات نے حملے کو روکنے اور مزید خونریزی کو ٹالنے میں مدد کی۔
آسٹریلیا کی اسلامی کمیونٹی کے ذرائع نے بتایا کہ بظاہر ایک یہودی تقریب کو نشانہ بنانے والے اس حملے کے دوران، الاحمد نے اس علاقے سے گزرتے ہوئے حملہ ہوتے دیکھا تو مداخلت کی۔ بڑے پیمانے پر شیئر کی گئی ویڈیو فوٹیج کے مطابق، انہیں آتشیں اسلحے کا کوئی سابقہ تجربہ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ بندوق بردار کی طرف دوڑے اور ہتھیار چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔
اسلامی کمیونٹی کی ایک ممتاز شخصیت ڈاکٹر جمال رفیع نے اس شخص کی شناخت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آور کو فائرنگ جاری رکھنے سے روکنے والا شخص احمد نامی مسلمان ہے۔
مقامی رپورٹوں سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ الاحمد کی سڈنی کے سدرلینڈ علاقے میں ایک پھلوں کی دکان ہے۔ ان کے کزن مصطفیٰ کے مطابق، وہ مقابلے کے دوران زخمی ہوئے اور انہیں دو گولیاں لگیں، جس کے لیے اسی رات ان کی سرجری ہونی تھی۔
آسٹریلوی وزیر اعظم نے فوٹیج پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی کا غیر معمولی ترین منظر قرار دیا۔
انہوں نے الاحمد کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ شخص مسلح حملہ آور کی طرف بڑھا اور اپنی کی جان خطرے میں ڈال کر بے شمار جانوں کو بچایا، اور مزید کہا کہ بہت سے لوگ انہی کے اقدامات کی وجہ سے زندہ ہیں۔
