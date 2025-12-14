ایران سفیر اور ترک نائب وزیر خارجہ کی ملاقات؛ دوطرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ترکی میں ایرانی سفیر محمد حسن حبیب اللہ زادہ نے ہفتے کے روز ترکی کے نئے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات اور بات چیت کی، جس کے دوران دونوں عہدیداروں نے دوطرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
شہریوں کے امور کو آسان بنانا اور اہم قونصلر مسائل کو حل کرنا زیر بحث اہم موضوعات میں شامل تھے، جس میں دونوں فریقوں نے اس شعبے میں بہتر تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔
دونوں عہدیداروں نے ایران اور ترکی کی سفارتی اکیڈمیوں کے درمیان تعلیمی تعاون کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا بھی خیر مقدم کیا، اور ایسے تبادلوں کو تجربات کا اشتراک اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا۔
انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کے بارے میں باہمی تفہیم کو گہرا کرنے کے لیے ایران کے انسٹی ٹیوٹ فار پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز اور ترکی کے سینٹر فار سٹریٹیجک ریسرچ کے درمیان تعاون اور مکالمے کو بڑھانے کی حمایت کا بھی اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران دیگر دوطرفہ، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
