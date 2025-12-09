  1. دنیا
9 دسمبر، 2025، 10:22 AM

شام کے ساحلی شہروں میں علوی برادری کی وسیع ہڑتال

شام کے ساحلی شہروں میں علوی برادری کی وسیع ہڑتال

شیخ غزال غزال کی اپیل پر لاذقیہ، جبلة، طرطوس، صافیتا، الدریکیش اور مصیاف سمیت علوی اکثریتی علاقوں میں عام ہڑتال کی وجہ سے بازار اور دکانیں بند ہوگئیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، شام کے ساحلی شہروں میں علوی برادری نے صدر علوی کونسل شیخ غزال غزال کی اپیل پر وسیع ہڑتال کی ہے۔ اس اقدام کو ظلم کے خلاف احتجاج اور برادری کے دفاع کا مستقل موقف قرار دیا جا رہا ہے۔

علوی اکثریتی علاقوں لاذقیہ، جبلة، طرطوس، صافیتا، الدریکیش اور حماہ کے عوام نے بڑے پیمانے پر ہڑتال میں شرکت کی۔ شیخ غزال نے دو روز قبل اپنے پیروکاروں سے اپیل کی تھی کہ وہ پانچ روزہ ہڑتال میں حصہ لیں۔

ہیومن رائٹس واچ کے مطابق علوی شہریوں کی زیر ملکیت بازار اور دکانیں تقریبا مکمل طور پر بند ہیں، جو اس اپیل کی وسیع پذیرائی کی علامت ہے۔

ساحلی علاقوں میں علوی برادری کی جانب سے یکجہتی کے متعدد پیغامات بھی جاری کیے گئے ہیں، جن میں اعتصاب کو کرامت اور حق کے دفاع کا مستقل موقف قرار دیا گیا ہے۔

اسی دوران طرطوس کے شہر الدریکیش میں نامعلوم عناصر نے فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز مواد پر مشتمل بیانیے اور پوسٹرز دیواروں اور محلوں کے داخلی راستوں پر آویزاں کیے، جہاں علوی اور مسیحی خاندان آباد ہیں۔

News ID 1936976

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو