ارجنٹینا کی طرف سے ریفائل گروسی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا امیدوار نامزد

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ارجنٹینا کی وزارتِ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ جمہوریہ ارجنٹینا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی (IAEA) کے ڈائریکٹر جنرل ریفائل گروسی کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے عہدے کے لیے 2027 سے 2031 تک کی مدت کے لیے امیدوار نامزد کرے۔
وزارتِ خارجہ نے کہا کہ گروسی نے تنازعات اور سنگین عالمی بحرانوں کے دوران سیاسی مکالمے کو فروغ دینے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، جو انہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے لیے موزوں امیدوار بناتا ہے۔
بدھ کے روز سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی نے ایک مشترکہ خط جاری کیا جس میں نئے سیکریٹری جنرل کے انتخابی عمل کے آغاز کا اعلان کیا گیا۔
قواعد کے مطابق، امیدواروں کو رکن ممالک نامزد کرتے ہیں اور ہر ملک صرف ایک امیدوار پیش کر سکتا ہے۔ نامزدگی کے لیے ممالک کو سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کے سربراہان کو خط بھیجنا ہوتا ہے۔ امیدواروں کو تنظیم کی ترقی کا اپنا وژن پیش کرنا اور آمدنی کے ذرائع ظاہر کرنا لازمی ہے۔
اگر امیدوار کسی اقوام متحدہ کے ادارے میں کام کر رہا ہو تو انتخابی مدت کے دوران اسے اپنی ذمہ داریاں معطل کرنا ہوں گی تاکہ مفادات کے ٹکراؤ سے بچا جا سکے۔ انتخابات جولائی 2026 کے آخر میں متوقع ہیں۔
دوسری جانب ایران نے گروسی پر جانبداری کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام پر آئی اے ای اے کی رپورٹس میں اسرائیلی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔
تہران نے انہیں جون میں اسرائیل-امریکہ کی جارحیت کے لیے جھوٹی رپورٹس فراہم کرنے کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
