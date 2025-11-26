جولانی کے کارندوں کے ہاتھوں سابق شامی مفتی تشدد کا شکار 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزب التحریر الوطنی کے ایک ذمہ دار محمود موالدی نے اعلان کیا ہے کہ شام کے سابق مفتی شیخ احمد بدرالدین حسون، جو ابو محمد جولانی کے زیرِ اثر عناصر کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے، شدید جسمانی مسائل سے دوچار ہیں۔
انہوں نے کہا کہ شیخ حسون کی یہ خراب جسمانی حالت گرفتاری کے دوران جولانی کے عناصر کی جانب سے کیے گئے تشدد کا نتیجہ ہے۔
موالدی نے مزید بتایا کہ فی الوقت شیخ حسون کو شام کے ایک مکان میں میڈیا کی نظروں سے دور منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کی جسمانی حالت نہایت خراب ہے۔
قابل ذکر ہے کہ چند ماہ قبل جولانی کے عناصر نے شیخ حسون کو گرفتار کیا تھا، جبکہ ان کی گرفتاری کی قانونی وجوہات واضح نہیں ہیں، کیونکہ وہ سابق حکومتِ شام کے مفتی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے اور کسی فوجی یا انتظامی منصب پر فائز نہیں تھے۔
