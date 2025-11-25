عراقچی کی ہیگ میں او پی سی ڈبلیو سربراہ سے ملاقات 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی نے ہیگ میں کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن کے سالانہ اجلاس کے موقع پر انسدادِ کیمیائی اسلحہ تنظیم (OPCW) کے ڈائریکٹر جنرل فرنانڈو آریاس سے ملاقات کی۔
اس کانفرنس میں رکن ممالک کے اعلیٰ نمائندے کنونشن کے نفاذ کا جائزہ لینے اور عالمی کیمیائی ہتھیاروں کے خاتمے کے بڑے چیلنجز پر گفتگو کے لیے جمع ہوئے۔
ایرانی وزیرِ خارجہ منگل کی صبح ہیگ پہنچے تاکہ کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن کی صدارتی جماعتوں کی ۳۰ویں کانفرنس میں شرکت کریں۔
اس بین الاقوامی اجلاس کے دوران عراقچی ایک خطاب بھی کیا، جس میں ایجنڈے کے اہم نکات پر اسلامی جمہوریہ ایران کے مؤقف اور نقطۂ نظر کو واضح طور پر بیان کیا۔
عراقچی اپنے قیام کے دوران نیدرلینڈ کے وزیرِ خارجہ سے بھی ملاقات اور گفتگو کریں گے۔
