ایران کی اعلیٰ سطحی وفد کی لندن IMO اسمبلی میں شرکت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بین الاقوامی بحری تنظیم (IMO) کی ۳۴ویں جنرل اسمبلی لندن میں منعقد ہوئی جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک اعلیٰ سطحی وفد شریک ہوا۔ اس وفد کی قیادت بندرگاہ و بحری تنظیم کے منیجنگ ڈائریکٹر سعید رسولی نے کی۔
افتتاحی اجلاس میں آئی ایم او کے سیکرٹری جنرل آرسینیو ڈومینگز نے اسمبلی کے ایجنڈے پر روشنی ڈالی، جس میں تنظیم کے مقاصد، مشن اور اسٹریٹجک وژن پر بحث کے علاوہ کلیدی عملی شعبوں میں متعدد قراردادوں کی منظوری شامل ہے۔
ڈومینگز نے گزشتہ دو برسوں میں میری ٹائم سیفٹی کمیٹی اور میرین انوائرمنٹ پروٹیکشن کمیٹی کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ ان کمیٹیوں نے بحری سلامتی کو بہتر بنانے اور سمندری آلودگی کو کم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آئی ایم او تمام رکن ممالک کو تنظیمی اہداف کے حصول میں مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور تکنیکی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، بالخصوص بحری ایندھن کو کاربن سے پاک کرنے کی کوششوں کو آگے بڑھانا ناگزیر ہے۔
