عراق کے ساتھ دوستانہ تعلقات مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے عراقی عوام و حکومت کو حالیہ پارلیمانی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتخابات عراق میں عوامی جمہوریت کے فروغ اور ملک کی خودمختاری و سلامتی کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہیں۔
عراقچی نے ایک بیان میں تاکید کی کہ ایران عراق کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو تمام باہمی دلچسپی کے شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات، خطے میں امن و استحکام اور باہمی مفاد کے فروغ کے لیے کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔
