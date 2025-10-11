  1. ہندوستان
11 اکتوبر، 2025، 12:41 PM

بھارت، منی پور میں کھانسی کی زہریلی دوا پر پابندی، عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت

ریاست منی پور میں دو برانڈز کی کھانسی کی شربت میں انتہائی زہریلا کیمیکل پایا گیا، حکومت نے فوری طور پر فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی لگا دی۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بھارتی ریاست منی پور میں حکومت نے دو کھانسی کے شربت برانڈز پر پابندی عائد کر دی ہے، جن میں انتہائی زہریلا کیمیکل "ڈائی ایتھائلین گلائکول" پایا گیا تھا۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق ریاستی ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے ایک عوامی انتباہ جاری کرتے ہوئے صارفین، دکانداروں اور طبی ماہرین کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان دواؤں کو خریدنے یا استعمال کرنے سے گریز کریں۔

محکمے نے ان دواؤں کی فروخت اور استعمال کو فوری طور پر ممنوع قرار دے دیا ہے اور تمام ریٹیلرز، ڈسٹری بیوٹرز اور فارمیسیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ متاثرہ بیچز فوری طور پر اسٹورز سے ہٹا کر حکام کو رپورٹ کریں۔

