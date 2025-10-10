امریکہ اور ونزویلا کے درمیان بڑھتی کشیدگی، سلامتی کونسل میں غور

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، آج جمعہ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ونزویلا اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے معاملے پر ہنگامی اجلاس کرے گی۔
ذرائع کے مطابق، ونزویلا نے اجلاس کے انعقاد کی درخواست کی ہے اور اسے روس اور چین کی حمایت حاصل ہے۔ یہ اجلاس امریکی افواج اور ونزویلا کے کشتیوں کے درمیان سمندری کشیدگی کے بعد طلب کیا گیا ہے، جو علاقے میں کشیدگی کو مزید بڑھا رہا ہے۔
ترکی کے ٹی آر ٹی نیٹ ورک کے مطابق، ونزویلا نے یہ درخواست جمعرات کو اقوام متحدہ میں روس کے سفیر واسیلی نبینزیا کو خط کے ذریعے بھیجی، جو موجودہ چیئرمین بھی ہیں۔
ونزویلا نے اپنے خط میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ صدر نکولس مادورو کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور خطے اور بین الاقوامی سطح پر امن، سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ پیدا کر رہی ہے۔ مادورو کی حکومت نے ممکنہ قریبی حملے کی وارننگ بھی دی ہے۔
یہ درخواست اس کے ایک دن بعد سامنے آئی جب امریکی کانگریس کے اراکین نے ایک ایسے بل کی مخالفت کی جو ٹرمپ کی طاقت کو محدود کر سکتا تھا کہ وہ منشیات کے قاچاق کرنے والوں کے خلاف مہلک فوجی کارروائی کر سکیں۔
امریکی فوج نے اس علاقے میں اپنی بحری طاقت بڑھانے کے بعد، جسے ٹرمپ نے "مسلح تصادم" قرار دیا، کیریبین میں چار مہلک حملے کیے ہیں۔ مادورو کی حکومت نے اس ضمن میں کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس منشیات کی اسمگلنگ کو صرف اس کارروائی کے لیے بہانہ بنا رہا ہے۔
