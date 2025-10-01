فلپائن میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 60 تک پہنچ گئی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فلپائن کے جزیرے سبو میں گزشتہ روز آنے والے طاقتور زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 60 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔
فلپائن سول ڈیفنس بیورو کے نائب سیکرٹری جنرل برناردو الیجاندرو نے میڈیا کو بتایا کہ ہلاکتوں میں اضافہ متوقع ہے اور ابتدائی رپورٹ کے مطابق ۶۰ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔
ذرائع کے مطابق زلزلے کی شدت 6.9 ریکٹر رینج تھی اور سبو جزیرے میں سب سے زیادہ نقصان ہوا۔
اس سے قبل الجزیرہ کی رپورٹ میں ہلاکتوں کی تعداد 26 اور زخمیوں کی تعداد 147 بتائی گئی تھی۔
فلپائن میں اس مہلک زلزلے کے بعد ریسکیو اور ریلیف ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
