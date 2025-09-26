فضائی خلاف ورزی پر بھرپور جواب کی دھمکی، نیٹو کا روس کو انتباہ 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بلومبرگ نے یورپی سفارتکاروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ یورپی ممالک نے اس ہفتے ماسکو کو خبردار کیا ہے کہ نیٹو کے کسی رکن ملک کی فضائی حدود کی مبینہ خلاف ورزی کی صورت میں وہ ہر ممکنہ اقدام کے لیے تیار ہیں، جس میں روسی جنگی طیاروں کو مار گرانا بھی شامل ہے۔
ذرائع کے مطابق، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے اعلیٰ حکام نے گزشتہ ہفتے روسی طیاروں کے اسٹونیا کی فضائی حدود میں داخلے کے بعد ماسکو میں ایک پرتناؤ اجلاس میں اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ یورپی سفارتکاروں کا کہنا تھا کہ ماسکو کے انکار کے باوجود یہ واقعہ جان بوجھ کر کیا گیا۔
نیٹو اور روس کے درمیان کشیدگی کے بڑھنے کے درمیان یہ وارننگ دی گئی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق، گزشتہ ماہ روسی ڈرونز نے پولینڈ، رومانیہ اور ممکنہ طور پر ڈنمارک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ اسٹونیا نے ۱۹ ستمبر روس پر الزام لگایا کہ تین میگ-۳۱ جنگی طیارے ۱۲ منٹ تک اسٹونیا کے آسمان میں پرواز کر رہے تھے۔
مزید برآں، آج ہنگری کے طیاروں نے بحرِ بالتک میں پانچ روسی جنگی طیاروں کو روک لیا۔ جرمنی کے ایک اہلکار نے اجلاس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یورپی سفارتکاروں نے روسی ہم منصبوں کو کہا کہ یہ خلاف ورزیاں بند ہونی چاہئیں۔ جرمن چانسلر فریڈرش مرٹس نے کہا کہ برلن پیرس، لندن اور وارسا کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور تمام ضروری اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔
نیٹو کے آرٹیکل ۴ کے تحت ممبران کو ممکنہ خطرات کے بارے میں مشاورت کا حق حاصل ہے، اور حالیہ دنوں میں پولینڈ اور اسٹونیا میں پیش آنے والے واقعات کے بعد یہ دو مرتبہ فعال کیا گیا۔ ڈنمارک کے حکام نے بھی کہا کہ روس کی ڈرون سرگرمیوں سے کوپن ہیگن ایئرپورٹ کے ٹریفک میں خلل کے بعد وہ فوری اجلاس کے لیے آرٹیکل ۴ کو فعال کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔
روس کی طرف سے بھی سخت ردعمل آیا ہے۔ فرانس میں روسی سفیر الکسی مشکوف نے کہا کہ نیٹو ممبران کی فضائی حدود میں روسی طیاروں کو مار گرانے کی کوئی بھی کوشش "جنگ کا اعلان" ہوگا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی نیٹو اور یورپی یونین پر ماسکو کے خلاف جنگ بھڑکانے کا الزام لگایا ہے۔
امریکہ نے اب تک نیٹو کے اتحادیوں کی حمایت کی ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کی صورت میں نیٹو کو روسی جنگی طیارے مار گرانے چاہئیں۔
بلومبرگ کے مطابق، ماسکو اجلاس میں سخت بیانات اور نیٹو رکن ممالک کی فضائی حدود میں غیرقانونی داخلے جیسے اقدامات نے مغرب میں ایک "وسیع تر تصادم" کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔
