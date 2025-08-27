شام، درعا میں زور دار دھماکہ؛ جولانی کے دہشتگرد نشانہ بنے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام کے جنوبی صوبے درعا میں ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کا ہدف دہشتگرد گروہ جولانی کے زیرِانتظام چیک پوسٹ تھا۔
القدس العربی اور المیادین نے اطلاع دی ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے الصنمین شہر میں جولانی گروہ سے وابستہ دہشتگردوں کی ایک چوکی پر دو دستی بم پھینکے جس کے نتیجے میں زوردار دھماکہ ہوا۔
ابھی تک ہلاکتوں یا زخمیوں کے بارے میں کوئی واضح اطلاع سامنے نہیں آئی، تاہم حملے کے بعد علاقے میں سخت کشیدگی پھیل گئی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف بغاوت کے بعد سے شام میں مسلح جھڑپیں اور دھماکے وقتاً فوقتاً جاری ہیں۔
