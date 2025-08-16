  1. دنیا
16 اگست، 2025، 7:21 PM

جنگ غزہ سے سیاسی، معاشی اور سماجی نقصان پر صہیونی باشندے شدید پریشان، سروے رپورٹ

جنگ غزہ سے سیاسی، معاشی اور سماجی نقصان پر صہیونی باشندے شدید پریشان، سروے رپورٹ

اسرائیلی روزنامہ معاریو کے سروے میں 69 فیصد افراد نے سماجی انتشار، 66 فیصد نے معاشی نقصان، جبکہ 63 فیصد نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی روزنامہ معاریو کی جانب سے شائع کردہ تازہ عوامی سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے صہیونی باشندے جنگ غزہ کے سیاسی، سماجی اور معاشی اثرات سے شدید طور پر پریشان ہیں۔

سروے کے مطابق، 69 فیصد شہریوں نے کہا کہ غزہ جنگ نے اسرائیل میں سماجی ہم آہنگی اور یکجہتی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔

اسی طرح 66 فیصد لوگوں نے معاشی نقصانات پر گہری تشویش ظاہر کی، جو اس جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عدم استحکام اور مالی بحران کی طرف اشارہ ہے۔

سروے میں شامل 63 فیصد افراد نے جنگ کے نتیجے میں داخلی اور خارجی سیکیورٹی خطرات پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔

یہ نتائج ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب غزہ پر مسلسل حملوں کی وجہ سے صہیونی حکومت پر سیاسی دباؤ، عالمی تنقید میں اضافہ ہورہا ہے۔ 

مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی معاشرے میں بڑھتی ہوئی تقسیم، اقتصادی بدحالی اور سیکیورٹی خدشات حکومت کے لیے سنگین چیلنج بن چکے ہیں۔

ماہرین کے مطابق، یہ نتائج اس امر کی عکاسی کرتے ہیں کہ نہ صرف فلسطینی عوام، بلکہ خود اسرائیلی شہری بھی اس جنگ کے منفی اثرات کا سامنا کررہے ہیں اور حکومت کی موجودہ پالیسیوں پر اعتماد کمزور ہورہا ہے۔

News ID 1934867

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو