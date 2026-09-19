پاکستانی سفیر اور تہران یونیورسٹی کے سربراہ کا علمی سفارت کاری کے فروغ پر زور

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تہران یونیورسٹی کے سربراہ اور ایران میں پاکستان کے نئے سفیر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سائنسی، تعلیمی اور ثقافتی تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور دیا گیا۔
تہران یونیورسٹی کے سربراہ محمد حسین امید نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور لسانی مشترکات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جامعاتی و علمی تعاون کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے اساتذہ اور طلبہ کے باہمی روابط کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔
پاکستانی سفیر عمران احمد صدیقی نے بھی دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ ثقافتی اور فکری ورثے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تہران میں ’’اقبال لاہوری روم‘‘ قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔
انہوں نے مفاہمتی یادداشتوں کو عملی تعاون میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
ملاقات میں مصنوعی ذہانت سمیت نئے اور تزویراتی شعبوں میں مشترکہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس سلسلے میں قائداعظم یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (NUST)، کامسیٹس یونیورسٹی اور جامعہ پنجاب کو تعاون کے لیے اہم جامعات کے طور پر پیش کیا گیا۔
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