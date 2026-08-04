آبنائے ہرمز کی بحالی سے متعلق ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، امریکی وزیر خارجہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دعوی کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بحالی کے حوالے سے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور مستقبل قریب میں کسی معاہدے تک پہنچنے کی امید موجود ہے۔
تفصیلات کے مطابق الجزیرہ کے حوالے سے مارکو روبیو نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ضمانت کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہونے والی بات چیت میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور جلد کسی مفاہمت تک پہنچنے کی توقع ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عمان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری ہے اور اس میں بھی پیش رفت سامنے آئی ہے۔
امریکی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر اپنے ملک کے سابقہ مؤقف کو دہراتے ہوئے دعوی کیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جاسکتے۔
روبیو نے کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت ضرور ہوئی ہے، تاہم ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکا، البتہ انہیں امید ہے کہ یہ مرحلہ جلد طے ہوجائے گا۔
انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران وینزویلا کی صورتحال کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں انتخابات کے انعقاد میں وقت لگے گا اور امریکہ اس وقت وینزویلا کے عوام کی معاشی صورتحال بہتر بنانے اور جمہوری انتقالِ اقتدار کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔
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