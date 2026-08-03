کربلا، بین الحرمین میں شہید امام خامنہ ای کے انتقام کا سب سے بڑا پرچم لہرادیا گیا+ویڈیو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اربعین کے موقع پر زائرین کی بڑی تعداد کی موجودگی میں بین الحرمین کربلائے معلی میں امام خامنہ ای شہید کے انتقام کا سب سے بڑا پرچم ایک خصوصی تقریب کے دوران لہرادیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند روز کے دوران عراق اور ایران کے مختلف شہروں، بالخصوص نجف اشرف اور روضۂ مبارک حضرت امام علیؑ پر بھی اسی عنوان کے پرچم بلند کیے گئے ہیں، جنہیں زائرین کی جانب سے بھرپور پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔
ان پرچموں کو اربعین کے عظیم اجتماع کے دوران یکجہتی اور مزاحمتی نظریات سے اظہار حمایت کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور یہ اقدام زائرین کے درمیان اتحاد اور مشترکہ مؤقف کی علامت بن کر سامنے آیا ہے۔
آپ کا تبصرہ