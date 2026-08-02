غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 73 ہزار 356 ہوگئی، فلسطینی وزارت صحت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غزہ کی فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73 ہزار 356 جبکہ زخمیوں کی تعداد 174 ہزار 356 ہو گئی ہے۔
بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے مختلف اسپتالوں میں 7 شہداء اور 23 زخمیوں کو منتقل کیا گیا۔
وزارتِ صحت نے کہا کہ اب بھی متعدد افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں یا سڑکوں پر موجود ہیں، تاہم مسلسل حملوں اور دشوار حالات کے باعث امدادی ٹیمیں انہیں نکالنے میں کامیاب نہیں ہوسکیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک 1,230 فلسطینی شہید اور 4,076 زخمی ہوچکے ہیں، جبکہ اسی عرصے کے دوران 804 شہداء کی لاشیں ملبے سے نکالی گئی ہیں۔
فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 73 ہزار 356 اور زخمیوں کی تعداد 174 ہزار 356 تک پہنچ چکی ہے۔
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