  1. ایران
2 اگست، 2026، 1:16 PM

ایران کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، عراقچی کا انتباہ

ایران کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، عراقچی کا انتباہ

ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت، یا اس میں علاقائی ممالک کی شمولیت، کا فیصلہ کن اور متناسب جواب دیا جائے گا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سید عباس عراقچی نے ہفتے کی شب سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔

گفتگو میں دونوں وزرائے خارجہ نے دوطرفہ تعلقات، خطے اور دنیا کی حالیہ صورتحال، نیز امریکہ اور اسرائیل کی مبینہ جارحانہ پالیسیوں اور اقدامات پر تبادلۂ خیال کیا۔

عراقچی نے واضح کیا کہ امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے کسی بھی قسم کی جارحیت، یا ایسے اقدامات میں علاقائی ممالک کی شمولیت، ایران کی مسلح افواج کی جانب سے "فیصلہ کن اور متناسب" ردِعمل کا باعث بنے گی۔

انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی نئی مہم جوئی کے تمام نتائج اور اثرات کی ذمہ داری اس کے مرتکب فریقوں پر عائد ہوگی۔

ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی برقرار ہے اور تناؤ میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے سفارتی رابطے جاری ہیں۔

News ID 1940516

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو