ایران کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، عراقچی کا انتباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سید عباس عراقچی نے ہفتے کی شب سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
گفتگو میں دونوں وزرائے خارجہ نے دوطرفہ تعلقات، خطے اور دنیا کی حالیہ صورتحال، نیز امریکہ اور اسرائیل کی مبینہ جارحانہ پالیسیوں اور اقدامات پر تبادلۂ خیال کیا۔
عراقچی نے واضح کیا کہ امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے کسی بھی قسم کی جارحیت، یا ایسے اقدامات میں علاقائی ممالک کی شمولیت، ایران کی مسلح افواج کی جانب سے "فیصلہ کن اور متناسب" ردِعمل کا باعث بنے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی نئی مہم جوئی کے تمام نتائج اور اثرات کی ذمہ داری اس کے مرتکب فریقوں پر عائد ہوگی۔
ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی برقرار ہے اور تناؤ میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے سفارتی رابطے جاری ہیں۔
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