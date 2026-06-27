  1. دنیا
27 جون، 2026، 10:52 PM

چین اور روس کا بحیرہ جاپان و مشرقی بحیرہ چین میں مشترکہ اسٹریٹجک فضائی گشت

چین اور روس کا بحیرہ جاپان و مشرقی بحیرہ چین میں مشترکہ اسٹریٹجک فضائی گشت

چین کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روس اور چین کی فضائی افواج نے بحیرہ جاپان، مشرقی بحیرہ چین اور مغربی بحرالکاہل کے اوپر اپنا گیارہواں مشترکہ اسٹریٹجک فضائی گشت انجام دیا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، چین کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روس اور چین کی فضائی افواج نے بحیرہ جاپان، مشرقی بحیرہ چین اور مغربی بحرالکاہل کے فضائی علاقوں میں مشترکہ اسٹریٹجک گشت انجام دیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق چینی وزارت دفاع نے ہفتے کے روز جاری اپنے بیان میں کہا کہ روس اور چین کی فضائی افواج نے گیارہواں مشترکہ اسٹریٹجک فضائی گشت بحیرہ جاپان، مشرقی بحیرہ چین اور مغربی بحرالکاہل کے اوپر کامیابی سے مکمل کیا۔

وزارت دفاع کے مطابق یہ مشترکہ آپریشن خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے تحفظ کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم اور باہمی تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔

News ID 1940035

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