قالیباف اور عراقچی کی سلطانِ عمان سے ملاقات، آبنائے ہرمز کے انتظامی امور پر مشاورت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ان کے ہمراہ وفد نے مسقط میں سلطانِ عمان سے ملاقات کے دوران آبنائے ہرمز کے انتظامی انتظامات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات کے دوران فریقین نے بالخصوص آبنائے ہرمز کے انتظامی انتظامات اور اس اہم آبی گزرگاہ سے متعلق امور پر مشاورت کی۔
رپورٹ کے مطابق ایرانی وفد نے موجودہ علاقائی صورتِ حال اور باہمی دلچسپی کے دیگر موضوعات پر بھی سلطانِ عمان سے گفتگو کی۔
ملاقات میں خطے میں استحکام، اہم بحری راستوں کی سلامتی اور باہمی تعاون کے فروغ سے متعلق امور زیر بحث آئے۔
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