مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی نے 11 جون، آپریشن وعدہ صادق 3 اور دوسری مسلط کردہ جنگ کے دن کی مناسبت سے کہا ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران دفاع مقدس کے قیمتی تجربات اور 12 روزہ اور 40 روزہ مسلط کردہ جنگوں میں تاریخی معرکہ آرائی سے استفادہ کرتے ہوئے ماضی سے بھی زیادہ طاقتور اور قابل پوزیشن میں ہے۔ دشمن کے محاذ کی نقل و حرکت پر مکمل کنٹرول کے ساتھ، ہم دشمن کی طرف سے کسی بھی خطرے، جارحیت، حملے یا ممکنہ غلط اندازوں کا فیصلہ کن، فوری، دردناک اور پشیمان کنندہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
دشمن کے غلط اندازوں پر اسے پشیمان کرنے کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہیں: سپاہ پاسداران
سپاہِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی نے وعدہ صادق 3 کو ایک سال مکمل ہونے پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ دشمن کے غلط اندازوں پر اسے پشیمان کرنے کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہیں۔
News ID 1939702
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