  1. ایران
5 جون، 2026، 5:36 PM

امریکی جنگی بحری جہازوں کو ایرانی بحریہ کی وارننگ، بحیرۂ عمان چھوڑنے پر مجبور

امریکی جنگی بحری جہازوں کو ایرانی بحریہ کی وارننگ، بحیرۂ عمان چھوڑنے پر مجبور

ایرانی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ بحیرۂ عمان میں امریکی جنگی بحری جہازوں کی مبینہ اشتعال انگیزیوں اور تجارتی و تیل بردار جہازوں کے خلاف نقل و حرکت کے جواب میں وارننگ کے طور پر میزائل اور ڈرون فائر کیے گئے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی بحریہ نے کہا ہے کہ بحیرۂ عمان میں امریکی بحری جہازوں کی مبینہ مداخلت اور اشتعال انگیز سرگرمیوں کے جواب میں وارننگ کے طور پر میزائل اور ڈرون کارروائی کی گئی، جس کے بعد دو امریکی ڈسٹرائرز نے علاقہ چھوڑ کر بحر ہند کی جانب پیش قدمی کی۔

ذرائع کے مطابق ایرانی بحریہ نے قدیر میزائل اور جدید شہید دانا ڈرونز کے ذریعے وارننگ فائر کیے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے بعد امریکی ڈسٹرائرز DDG-103 اور DDG-87 بحیرۂ عمان سے نکل گئے۔

رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حالیہ کارروائیوں کے نتیجے میں امریکی بحری بیڑے جارج ڈبلیو بش سے وابستہ بعض جنگی جہازوں کے ساتھ ساتھ حملہ آور آبی و بری جہاز ٹریپولی کو بھی علاقہ چھوڑنا پڑا۔

ایرانی بحریہ کے آپریشنز مرکز نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ کو سمندری راستوں میں مداخلت اور اشتعال انگیز اقدامات بند کرنے چاہئیں۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ اگر ضرورت پیش آئی تو ایرانی بحریہ زیادہ دور تک مار کرنے والے میزائل بھی استعمال کر سکتی ہے۔

News ID 1939572

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