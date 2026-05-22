ایرانی فوج نے دشمن کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام بنا دیا، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جمعرات کے روز ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی سے ملاقات کے دوران کہا کہ ایرانی مسلح افواج نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت اور حملوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شجاعت، قربانی اور بھرپور دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کے تحفظ، سرحدی خودمختاری کے دفاع اور دفاعی طاقت بڑھانے میں فوج کا کردار نہایت اہم اور فیصلہ کن رہا ہے۔
ایرانی صدر نے کہا کہ ایرانی فوج نے اعلی عملی تیاری، انٹیلیجنس برتری، مضبوط قیادت اور مؤثر جنگی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ دفاعی صلاحیت کو مسلسل مضبوط بنانا ضروری ہے اور حکومت جنگی تیاری، رسد، جدید عسکری سازوسامان اور دفاعی طاقت میں اضافے کے تمام منصوبوں کی مکمل حمایت کرے گی۔
مسعود پزشکیان نے کہا کہ آج قومی اتحاد، دفاعی تیاری اور مسلح افواج کی طاقت دشمن کی دھمکیوں اور جنگی حکمت عملیوں کے مقابلے میں ملک کے امن، استحکام اور سکون کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔
اس موقع پر امیر حاتمی نے صدر کو جنگ کے دوران فوجی کارروائیوں، دفاعی اقدامات اور انجام شدہ فرائض کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ جنگ کے دوران حاصل ہونے والے تجربات کی بنیاد پر فوج اپنی عملی تیاری، ہم آہنگی اور جنگی و امدادی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج ملک کے خلاف کسی بھی نئے خطرے یا مہم جوئی کا فیصلہ کن اور پشیمان کنندہ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور فوجی اہلکار ایران کی سلامتی، آزادی، وقار اور سرحدی سالمیت کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔
