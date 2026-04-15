مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے مغربی ممالک کے انسانی مسائل پر نسل پرستانہ نقطہ نظر اور انسانی حقوق کے حوالے سے دوہرے معیار پر شدید تنقید کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ سفید انسان کی برتری کا زعم وہ عنصر ہے جو مغرب کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے اور اپنے جرائم پر پشیمانی ظاہر کرنے سے روکتا ہے۔
روسی عہدیدار کی یہ تنقید اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مغربی ممالک انسانی حقوق کے معاملات میں دوہرا معیار اپناتے ہیں۔ ایک طرف وہ غزہ میں 70 ہزار سے زائد فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف روس یا چین میں کسی ہنگامہ آرائی میں ملوث شخص کی گرفتاری پر شدید ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ مغربی ممالک، خصوصاً امریکہ میں، دائیں بازو کی حکومتوں کے اقتدار میں آنے کے بعد فاشزم اور نسل پرستی جیسے رجحانات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
