ایران کے ساتھ طویل جنگ پر عرب ممالک ٹرمپ انتظامیہ سے ناراض

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ کے طویل ہونے سے امریکہ کے عرب اتحادی ممالک میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ممالک اس بات پر سخت ناراض ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے انہیں حملوں کے خطرے کے سامنے تنہا چھوڑ دیا ہے۔
اخبار نے ایک سینئر عرب عہدیدار کے حوالے سے لکھا کہ یہ جنگ دراصل اسرائیل کی وجہ سے شروع ہوئی، مگر اس کے نتائج کا سامنا عرب ممالک کو کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق جنگ سے پہلے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی فوجی کارروائی ہوئی تو وہ بہت مختصر اور فوری ہوگی۔
اس عرب عہدیدار نے زور دے کر کہا کہ موجودہ جنگ کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے۔
یاد رہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے پیر کے روز ایک اور رپورٹ میں اعتراف کیا تھا کہ خطے میں امریکی اور صہیونی کشیدگی کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کی بندش واشنگٹن کے لیے ایک شرمناک ناکامی تصور کی جا رہی ہے۔
