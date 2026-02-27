ٹرمپ کم جونگ اُن سے بغیر کسی شرط کے مذاکرات کے لئے تیار ہیں، وائٹ ہاؤس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن سے بغیر کسی پیشگی شرط کے مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں۔
ذرائع کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکی حکومت شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ بات چیت کے لیے اپنی سابقہ پوزیشن پر قائم ہے اور یہ آمادگی کسی بھی پیشگی شرط کے بغیر برقرار ہے۔
عہدیدار نے ٹرمپ کی اپنی گزشتہ صدارتی مدت کے دوران کم جونگ اُن سے ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور مذاکرات کا دروازہ بدستور کھلا ہے۔
یہ بیان شمالی کوریا کی حکمراں جماعت کی نویں کانگریس کے دوران کم جونگ اُن کے حالیہ خطاب کے بعد سامنے آیا۔
کم جونگ اُن نے کہا تھا کہ پیانگ یانگ کو امریکہ کے ساتھ بقائے باہمی میں کوئی مسئلہ نہیں، بشرطیکہ واشنگٹن شمالی کوریا کے خلاف اپنی مخالفانہ پالیسی ترک کرے۔
شمالی کوریا کے رہنما نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کا مستقبل مکمل طور پر امریکہ کے مؤقف اور اقدامات پر منحصر ہوگا۔
