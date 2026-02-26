ٹرمپ کی عوامی مقبولیت میں واضح کمی، معیشت اور مہاجرتی پالیسیز میں ناکامی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بی بی سی عربی نے صدر ٹرمپ کے کانگریس میں خطاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگرچہ ٹرمپ نے اقتصادی میدان میں کچھ کامیابیوں کا دعویٰ کیا، لیکن حالیہ سروے بتاتے ہیں کہ بیشتر امریکی شہری ان کی اقتصادی کارکردگی سے ناخوش ہیں۔
کینزس یونیورسٹی کے پروفیسر رابرٹ رولینڈ کے مطابق، ٹرمپ کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنے کارناموں پر فخر کرے اور ناقدین پر تنقید کرے، لیکن کانگریس میں خطاب امریکی صدور کے لیے دو بنیادی مقاصد کے لیے ہوتا ہے: عوامی مقبولیت میں اضافہ اور ایک واضح منصوبہ پیش کرنا۔
ہجرتی پالیسیوں کے حوالے سے بھی سروے کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ ٹرمپ کی سمت درست نہیں رہی۔ گزشتہ جمعہ کو امریکی اعلیٰ عدالت نے بھی اعلان کیا کہ ٹرمپ کی جانب سے عائد کردہ بہت سے ٹیکس غیر قانونی ہیں، جس سے امریکی تجارتی نظام پر شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔
ٹرمپ نے معیشت اور ہجرت کے حوالے سے متعدد وعدے کیے تھے، لیکن وائٹ ہاؤس واپس آنے کے بعد ان دو شعبوں میں ان کی موجودہ کارکردگی متاثر ہوئی اور اس کے نتیجے میں ان کی عوامی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے۔
