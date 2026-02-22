گرین لینڈ کے ساحلوں پر امریکی بحری ایمبولینس ہسپتال روانہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ گرین لینڈ کے ساحلوں کی جانب ایک بحری اسپتال روانہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں کے بیمار مقامی باشندوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ لوئیزیانا کے گورنر جیف لینڈری کے تعاون سے ایک بڑا بحری اسپتال گرین لینڈ بھیجا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کی دیکھ بھال کی جا سکے جنہیں مناسب طبی سہولیات میسر نہیں۔
یاد رہے کہ 21 دسمبر 2025 کو ٹرمپ نے جیف لینڈری کو گرین لینڈ کے لیے امریکی خصوصی ایلچی مقرر کیا تھا۔ تقرری کے بعد لینڈری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا تھا کہ وہ اس جزیرے کو امریکی کنٹرول میں لانے کی کوشش کریں گے، جس کے بعد کوپن ہیگن میں سفارتی تنازع پیدا ہوا اور وزارت خارجہ ڈنمارک نے امریکی سفیر کینتھ ہاؤری کو طلب کیا۔
13 مارچ 2025 کو ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ گرین لینڈ کو اپنے ساتھ ملانے کا ارادہ رکھتا ہے، جو کہ ڈنمارک کا خودمختار علاقہ ہے۔ اس سے قبل 4 مارچ کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر جزیرے کے عوام امریکہ میں شمولیت کا فیصلہ کریں تو وہ اس کی منظوری دیں گے۔
ٹرمپ اپنے پہلے دور صدارت کے دوران بھی گرین لینڈ خریدنے کی پیشکش کر چکے تھے، تاہم ڈنمارک اور گرین لینڈ نے اس خیال کو مسترد کر دیا تھا۔
