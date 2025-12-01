لبنان میں امن کے قیام کے لیے مؤثر کردار ادا کریں! پاپ کے نام ایرانی مصنف کا پیغام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی مصنف حبیب احمدزادہ نے پوپ لیو سے اپیل کی ہے کہ وہ لبنان میں جاری کشیدگی و تشدد کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔
پوپ کے نام پیغام کا مکمل متن:
حضرت پاپا معظم! آپ بھی مسیح کی مانند اکیسویں صدی میں امن کا سب سے بڑا معجزہ برپا کر سکتے ہیں۔
سلام و درود ہو آپ پر، جو عظیم مسیح کے جانشین ہیں۔
میرے پاس آپ کے حضور ایک عجیب مگر حقیقی تجویز ہے۔
کاش، اس صدی میں جو جنگ، قتل و غارت اور نوجوانوں کی طرف سے روحانیت کی غفلت سے بھری ہوئی ہے، آپ اپنے لبنان کے بہادرانہ سفر کے اس تاریخی موقع کو غنیمت جانیں، تاکہ ہم سب (مسلمان، عیسائی، یہودی اور حتیٰ کہ غیرمعتقدین) آپ کے انسانی اقدام کے سامنے سجدہ شکر بجا لائیں، جو عظیم اور صلحجو مسیح کی راہ کا تسلسل ہے۔
یہ کافی ہے کہ آپ مسیح کے راستے کی بات صرف ویٹیکن کے سینٹ پیٹر اسکوائر کے عظیم اجتماعات کے ساتھ نہ کریں، بلکہ اسے عملی طور پر کہیں اور بھی جاری رکھیں، تاکہ ہم سب — مذہبی اور غیرمذہبی — دوبارہ معجزات کے وجود پر ایمان حاصل کر سکیں، حتیٰ کہ موجودہ زمانے میں بھی۔ جیسے کہ آپ یقیناً مقدس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جس میں بیان ہے کہ عظیم اور مقدس مسیح نے اپنے زمانے کے لوگوں کو ایمان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مردوں کو زندہ کیا اور اندھوں کو بینائی دی، اور لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کرنے والی اس راہ میں اپنی جان دینے پر بھی آمادہ ہوئے اور آپ کے مسیحی عقیدے کے مطابق صلیب پر چڑھائے گئے اور لوہے کے کیلوں کا درد چکھا۔ آپ بھی آج کے معجزے کو خلق کریں۔ یہ تجربہ پہلے لبنان میں ایک انسانی اور معجزانہ نتیجہ دے چکا ہے۔
1975ء میں، لبنان کی خانہ جنگی کے دوران، جب مختلف مسلمان، عیسائی، کمیونسٹ اور فلسطینی گروہ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک شیعہ عالم امام موسیٰ صدر نے میدانِ جنگ کے وسط میں اعلان کیا کہ وہ بیروت کی مسجد الصفاء میں دھرنا اور بھوک ہڑتال کریں گے اور کہا کہ وہ اس مسجد کو گولیوں کی بارش کے باوجود نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ان گروہوں کے درمیان قتل و قتال ختم نہ ہو جائے اور حقیقی جنگ بندی کا اعلان نہ ہو۔ اپنے اقدام کے آغاز میں انہوں نے وہ الفاظ کہے جنہیں دنیا کے تمام لوگ ان دو سالہ جنگ کے دوران آپ سے ویٹیکن کے بیانات میں سننے اور دیکھنے کے منتظر تھے:
"کل دن بھر اور رات بھر مردوں کی شکایات اور یتیموں و بیواؤں کی چیخیں میرے کانوں تک پہنچتی رہیں۔ باوجود اس کے کہ میں نے ہر کوشش کی اور ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں بند نہ کیں، گولہ باری بند نہ ہوئی اور حالات بدتر ہو گئے۔ دوپہر دو بجے میں نے فیصلہ کیا کہ دھرنا دوں اور روزہ رکھوں۔ میرے پاس خدا کی کتاب اور تھوڑا سا پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور میں یہاں رہوں گا یا تو شہید ہونے تک یا جب تک ملک اپنی فطری حالت میں واپس نہ آ جائے۔ میں نے اپنی ماں، بیوی اور بچوں کو خداحافظ کہا اور یہاں آیا تاکہ دعا کروں اور خدا سے وطن کو بچانے کی درخواست کروں۔"
اور یوں، احتراماً، انہوں نے جنگ روک دی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اپنی حیثیت استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ بے گناہ لوگوں کو بچا سکیں۔ جب آپ لبنان میں قدم رکھیں، وہاں اس وقت تک رہیں جب تک کہ اس سرزمین پر جنگ اور جرائم واقعی ختم نہ ہو جائیں، اور واپس نہ جائیں۔ مسیح کا معجزہ دو ہزار سال پہلے مردوں کو زندہ کرنا اور اندھوں کو بینائی دینا تھا، لیکن آپ کا معجزہ اکیسویں صدی میں حقیقتاً زیادہ متاثرکن ہو سکتا ہے: زندہ انسانوں کے قتل کو روکنا اور عورتوں و بچوں کو معذوری سے بچانا۔ میں تجویز کرتا ہوں کہ اگر آپ ایمان اور خدا و مسیح کے وجود پر یقین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ویٹیکن کے عظیم محل میں چند ماہ قیام کرنے سے چشم پوشی کریں اور لبنان میں رہ کر عملی طور پر ہم سب — مسلمان، یہودی، ملحد اور حتیٰ کہ کمزور ایمان والے عیسائی — کو ثابت کریں کہ امن کے معجزات اکیسویں صدی میں بھی ممکن ہیں۔
ورنہ، میں اپنے ربّی دوست کی منطق کو اختیار کروں گا، جو امریکہ میں ایک یہودی صلحجو ہے، جب وہ ملحدوں سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے: "اس غلط خدا کے بارے میں، جسے تم اپنے ذہن میں رکھتے ہو اور اس سے لڑتے ہو اور اس پر ایمان نہیں رکھتے — میں بھی اس پر ایمان نہیں رکھتا۔" اب، اس سفر میں، مسیح کا خدا آپ کو وہی اختیار دے رہا ہے جو مسیح نے اپنے نیک شاگرد پیٹر کو دیا تھا:
اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم پیٹر ہو (جس کا مطلب ہے 'چٹان')، اور اسی چٹان پر میں اپنی کلیسا تعمیر کروں گا، اور جہنم کی تمام طاقتیں اسے فتح نہیں کر سکیں گی۔
عظیم و محترم پاپ لیو!
دنیا کے لوگ ایمان کے بارے میں داعش کے منہ سے اسلام کے نام پر، نیتن یاہو کے منہ سے یہودیت کے نام پر، اور ٹرمپ کے منہ سے عیسائیت کے نام پر بہت کچھ سن چکے ہیں۔ لیکن عقیدہ، مذہب یا مسلک سے قطع نظر، آج ہم سب دنیا میں آپ کے عملی معجزے کے منتظر ہیں تاکہ لبنان میں ایمان کو مضبوط کریں۔
آپ یقیناً اپنی عملی اقدام کے ذریعے ہمیں — دنیا کے لوگوں کو — مسیح کے حقیقی ایمان اور صلحجو روح سے دوبارہ آشنا کر سکتے ہیں۔
اس جری اور صریح درخواست کے لیے معذرت
(ایک شخص کی طرف سے دنیا کے تمام امندوست لوگوں کی جانب سے، بغیر کسی مذہب، نسل یا سیاسی وابستگی کے)
حبیب احمدزاده
