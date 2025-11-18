غزہ پر صہیونی فوج کے زمینی، فضائی اور بحری شدید حملے جاری 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران صہیونی فوج نے غزہ پر ہمہ جہت حملے جاری رکھے۔ توپخانے نے شمال مشرقی غزہ شہر کے علاقوں کو نشانہ بنایا۔
ان حملوں میں محلہ التفاح اور الشجاعیہ کے مشرقی حصے شدید بمباری کا شکار ہوئے۔ قابض فوج کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مشرقی علاقے کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ مشرقی غزہ پر ایک اور فضائی حملہ کیا گیا۔
اس کے علاوہ صہیونی ڈرونز نے بھی محلہ التفاح پر فائرنگ کی۔
زمینی اور فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ صہیونی بحری جہازوں نے غزہ شہر کے ساحل پر فائرنگ کی۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب صہیونی حکومت اور امریکہ غزہ میں جنگ بندی کے نفاذ کا دعویٰ کر رہے ہیں۔
