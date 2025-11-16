  1. دنیا
16 نومبر، 2025، 7:18 PM

شام کے متعدد مقامات پر قبضہ برقرار رہے گا

شام کے متعدد مقامات پر قبضہ برقرار رہے گا

اسرائیلی چینل 14 کے مطابق غاصب صہیونی رژیم شام اور دمشق کے قریبی علاقوں سے کبھی انخلا نہیں کرے گی۔ 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی چینل ۱۴ کا کہنا ہے کہ صہیونی رژیم کبھی بھی شام کی سرزمین، بشمول جبل الشیخ کی بلندیوں اور دمشق کے قریبی علاقوں سے پسپائی اختیار نہیں کرے گی۔  

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شام کے ساتھ فوجی معاہدوں پر دستخط شمالی مقبوضہ فلسطین کے باشندوں کی سلامتی کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔  

اسرائیلی ٹی وی نے شام میں روسی، کرد، ترک افواج کی موجودگی اور امریکہ کی جانب سے نئے فوجی اڈے کی تعمیر کا بھی ذکر کیا۔  

قابلِ ذکر ہے کہ بشار الاسد کے نظام کے سقوط کے بعد سے شام غیر ملکی عناصر کا میدانِ جنگ بن چکا ہے، جن کا مقصد ملک کو تقسیم کرنا ہے۔ صہیونی رژیم نے بھی جولانی سے وابستہ عناصر کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کے مختلف علاقوں پر سیکڑوں فضائی حملے کیے اور جنوبی شام میں زمینی کارروائیاں انجام دی ہیں۔

News ID 1936520

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو