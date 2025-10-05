امریکہ کی نئی چالبازیوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، عراقی رکن پارلیمنٹ 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراقی پارلیمنٹ کے رکن فراس المسلموی نے واضح کیا ہے کہ عراق میں امریکی فوجیوں کے بعض اڈوں سے انخلاء کی خبریں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ امریکی افواج کی دوبارہ تعیناتی ہو رہی ہے، لیکن اسے اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے امریکہ مکمل طور پر عراق سے پیچھے ہٹ رہا ہو۔
المسلموی نے زور دیا کہ عراق کی قومی خودمختاری کے تحت غیر ملکی افواج کی موجودگی کسی بھی بہانے سے قابل قبول نہیں، اور امریکہ اہم فوجی مقامات کو مستحکم کر کے اپنی طویل مدتی موجودگی قائم رکھنا چاہتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ عراقی عوام اس سیاسی کھیل میں نہیں آئیں گے اور امریکہ کی یہ نئی چال ناکام ہوگی۔
آپ کا تبصرہ