مصر کے جدید فضائی ہتھیاروں سے اسرائیل پر خوف کا سایہ، کیا مصر «F-35» گرا پائے گا؟

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی جنگندہ F-15 فرانسیسی جنگندہ رافائل کے مقابلے میں آسان ہدف بن چکا ہے، جسے مصر بھی استعمال کرتا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ فلسطین کے جنوب میں واقع مصر کے پاس بھی اس قسم کے کئی جیٹ موجود ہیں۔ اس ملک کی فضائیہ خطے اور دنیا میں نمایاں شمار کی جاتی ہے۔ اگست 2025 میں نیٹو کے مشق میں یہ ثابت ہوا کہ رافائل حتیٰ کہ امریکی F-35 اور F-15 اور فن لینڈ کے F-18C سے بھی بہتر ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ مشق کی تصاویر نے دکھایا کہ رافائل نے امریکی F-35 کو اپنے نشانے میں لے لیا ہے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ مصر چینی جنگندہ J-10 خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جھڑپوں میں تین رافائل جنگندے مار گرانے کامیاب ہوا تھا۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو مصر کو صہیونی ریاست کے مقابلے میں فضائی برتری حاصل ہو جائے گی۔
