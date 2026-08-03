33 لاکھ سے زائد زائرین اربعین ایران کے راستے عراق پہنچے ہیں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، علی اکبر پورجمشیدیان نے اتوار کے روز صوبہ کردستان کے شہر مریوان میں واقع باشماق بارڈر کراسنگ کے دورے کے دوران کہا کہ اب تک زائرین کی آمد و رفت میں کوئی بڑا مسئلہ پیش نہیں آیا اور تمام امور معمول کے مطابق جاری ہیں۔
انہوں نے زائرین کو مشورہ دیا کہ عراق جانے کے لیے ایران کی مختلف سرحدی گزرگاہوں سے استفادہ کریں تاکہ رش میں کمی لائی جا سکے۔
پورجمشیدیان کے مطابق باشماق اور تمرچین بارڈر کراسنگز مناسب بنیادی ڈھانچے، فلاحی سہولیات اور موافق موسمی حالات کی بدولت زائرین کی بڑی تعداد کو سہولت فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ باشماق بارڈر پر سنی اور شیعہ مواکب، سرکاری اداروں، گورنریوں اور بلدیاتی اداروں کی مشترکہ خدمات اسلامی وحدت کی عملی تصویر پیش کرتی ہیں۔
اربعین ہیڈکوارٹر کے سربراہ نے بتایا کہ سرحد کے دونوں جانب زائرین کی نقل و حمل کا ایک بڑا حصہ بلا معاوضہ فراہم کیا جا رہا ہے۔
واپسی کے سفر سے متعلق انہوں نے کہا کہ بالخصوص عراق کے اندر زائرین کی واپسی کو منظم بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ستون نمبر 57 سے 59 کے درمیان مخصوص مقامات مقرر کیے گئے ہیں، مواکب قائم کیے گئے ہیں، رہنمائی کے لیے سائن بورڈ نصب کیے گئے ہیں اور ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی کیا گیا ہے تاکہ زائرین کو کم سے کم دشواری کا سامنا ہو۔
انہوں نے مزید کہا کہ اربعین زائرین، خصوصاً واپسی کے مرحلے میں، سہولت فراہم کرنے کے لیے مربوط ٹرانسپورٹ نظام اور مخصوص واپسی پوائنٹس کے قیام پر کام جاری ہے۔
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