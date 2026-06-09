فیفا سیکریٹری جنرل اور ایرانی وفد کے درمیان اہم آن لائن مشاورت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فیفا کے سیکریٹری جنرل میتھیاس گرافسٹروم اور ایران فٹبال فیڈریشن کے صدر مہدی تاج کے درمیان میکسیکو پہنچنے کے بعد ایک آن لائن ملاقات ہوئی، جس میں ایران کی ٹورنامنٹ میں شرکت سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔
رپورٹ کے مطابق ایرانی وفد ٹورنامنٹ کے لیے میکسیکو کے شہر تیخوانا میں واقع اپنی ٹیم بیس کیمپ میں قیام پذیر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میتھیاس گرافسٹروم اور مہدی تاج کے درمیان آن لائن ملاقات منعقد ہوئی، جو گزشتہ ماہ ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والی تعمیری ملاقاتوں کا تسلسل تھی۔
تہران ٹائمز کے مطابق گفتگو کا محور ایران کی ٹورنامنٹ میں ہموار اور کامیاب شرکت کو یقینی بنانے کے لیے باہمی رابطہ، تعاون اور منصوبہ بندی تھا۔
فیفا کے سیکریٹری جنرل میتھیاس گرافسٹروم نے کہا، مہدی تاج اور میرے درمیان انتہائی مفید اور مثبت گفتگو ہوئی، بالکل اسی طرح جیسے استنبول میں ہماری بالمشافہ ملاقات کے دوران ہوئی تھی۔
انہوں نے مزید کہا، اب جبکہ ٹیم میکسیکو پہنچ چکی ہے، فیفا ایران فٹبال فیڈریشن کے ساتھ مسلسل رابطے اور تعاون جاری رکھے گا تاکہ ٹیم اور وفد کے لیے مثبت ماحول فراہم کیا جا سکے اور انہیں میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے تمام ضروری سہولیات میسر ہوں۔ ہم آئندہ ہفتوں کے دوران اس تعاون کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔
ٹورنامنٹ میں ایران کو گروپ جی میں شامل کیا گیا ہے، جہاں وہ 15 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلے گا۔
ایرانی ٹیم 21 جون کو لاس اینجلس میں بیلجیم کے مدمقابل ہوگی، جبکہ گروپ مرحلے کا آخری میچ 26 جون کو سیئیٹل میں مصر کے خلاف کھیلا جائے گا۔
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