کمانڈروں کی شہادت سے مزاحمت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، القسام بریگیڈ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کی عسکری شاخ القسام بریگیڈ نے اپنے اعلی کمانڈر عزالدین الحداد کی اسرائیلی فضائی حملے میں شہادت کی تصدیق کی ہے۔ حملے میں الحداد اپنی اہلیہ، بیٹی اور دیگر غزہ کے شہریوں کے ہمراہ اس حملے میں شہید ہوئے۔
القسام نے واضح کیا کہ الحداد نے 7 اکتوبر کی کارروائیوں میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اور غزہ ڈویژن میں دفاعی آپریشنز کی قیادت کی تھی۔ وہ محمد الضیف اور محمد السنوار کی شہادت کے بعد مشترکہ اسٹاف کی قیادت سنبھال چکے تھے اور اس دوران درجنوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے منصوبوں میں کامیابی حاصل کی تھی۔
بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کے جرائم اس بات کا ثبوت ہیں کہ صہیونی حکومت تمام بین الاقوامی معاہدوں اور بے طرف ممالک کی ثالثی کو نظرانداز کر رہی ہے۔
القسام نے خبردار کیا کہ دشمن سمجھ لے کہ اعلی کمانڈروں کو نشانہ بناکر مزاحمت کا راستہ روکا نہیں جاسکتا۔ شہداء کے خون سے نئے لیڈر ابھریں گے، اور مسجد اقصی اور سرزمین فلسطین کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔
