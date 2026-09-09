سعودی جنگی طیاروں کے یمن پر 32 فضائی حملے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سعودی جنگی طیاروں نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران یمن کے مختلف علاقوں پر کم از کم 32 فضائی حملے کیے ہیں، جن میں مأرب، الجوف، تعز اور الحدیدہ کے صوبے شامل ہیں۔
المسیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ سعودی جنگی طیاروں نے خب الشعف کے مختلف علاقوں پر کم از کم 5 مرتبہ بمباری کی۔
رپورٹ کے مطابق صراوح کے مختلف علاقوں، جن میں الوادی اور الزور بھی شامل ہیں، پر 10 فضائی حملے کیے گئے، جبکہ البرح کے علاقے کو بھی سعودی جنگی طیاروں نے 5 حملوں کا نشانہ بنایا۔
المسیرہ کے مطابق گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران سعودی جنگی طیاروں نے یمن کے صوبوں مأرب، الجوف، تعز اور الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر مجموعی طور پر کم از کم 32 حملے کیے ہیں۔
یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب میڈیا رپورٹس میں الجوف میں سعودی عرب سے وابستہ ٹھکانوں کے خلاف یمنی مسلح افواج کی وسیع کارروائی کی خبر دی گئی تھی۔
رپورٹ کے مطابق، بظاہر سعودی فضائی حملوں کا مقصد یمن میں ریاض کی حمایت یافتہ مسلح عناصر کو یمنی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں مدد فراہم کرنا ہے۔
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