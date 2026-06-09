دشمن نے دوبارہ غلطی کی تو پورا خطہ اس کے لیے جہنم بن جائے گا، محمد باقر ذوالقدر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے اسرائیل کے خلاف لبنان کی حمایت میں جاری ایرانی میزائل حملوں کے وقتی توقف کے بعد سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ پر مشتمل اتحاد نے دوبارہ کوئی غلطی کی تو پورا خطہ اس کے لیے جہنم بن جائے گا۔
محمد باقر ذوالقدر نے اپنے پیغام میں کہا، اگر شرپسند صہیونی۔امریکی اتحاد نے ایک اور غلطی کی تو پورا خطہ اس کے لیے جہنم بن جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد کے سینتالیس سال اور حالیہ سو دن کی مزاحمت نے، میدان جنگ سے لے کر عوامی اجتماعات تک اور وہاں سے سیاست و سفارت کاری کے میدان تک، دنیا کے سلامتی کے نظام میں تبدیلی پیدا کر دی ہے۔
ذوالقدر کا کہنا تھا کہ عوامی سطح پر مسلسل حمایت اور مزاحمت نے مختلف محاذوں پر ایک نئی حقیقت کو جنم دیا ہے، جس کے اثرات بین الاقوامی سطح پر بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا، اگر کوئی حقیقی خطرہ تلاش کرنا ہے تو اسے واشنگٹن اور تل ابیب کے علاوہ کہیں اور ڈھونڈا جائے۔
ایرانی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نے اپنے بیان کے اختتام پر جنوبی بیروت کے الضاحیہ علاقے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، الضاحیہ کے شہداء پر سلام ہو۔
انہوں نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ اگر اسرائیل اور امریکہ نے کسی نئی جارحیت یا اشتعال انگیزی کا ارتکاب کیا تو ایران اور مزاحمتی قوتوں کا ردعمل پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور وسیع ہوگا۔
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