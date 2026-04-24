شہید رہبر کی مضبوط قیادت نے امت مسلمہ کو طاقتور بنا دیا، امام جمعہ تہران 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امام جمعہ تہران حجت الاسلام محمدحسن ابوترابیفرد نے اپنے خطبے میں کہا ہے کہ شہید رہبر نے اپنے مضبوط عزم کے ذریعے ایران اور امت اسلامیہ کو طاقت اور اقتدار کے راستے پر گامزن کیا۔
انہوں نے خطبے میں خطے کے ممالک کے لیے اپنی اصل اسلامی شناخت کی طرف واپسی کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ اسلامی انقلاب نے ملک کی آزادی اور خودمختاری کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ 1963 میں اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھی گئی اور آج ایران بڑی طاقتوں کی جانب سے درپیش خطرات کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ یہ انقلاب عالمی استکبار کے خلاف مزاحمت کی علامت بن چکا ہے۔
انہوں نے امام خمینی اور ان کے جانشین رہبر شہید کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چار دہائیوں میں امت مسلمہ کی ترقی اور عزت کے لیے حکمت عملی ترتیب دی گئی اور نوجوانوں نے اس راستے میں اہم کردار ادا کیا۔
ابوترابیفرد نے کہا کہ اس تبدیلی کا بنیادی عنصر مضبوط قیادت ہے اور انبیاء کا مقصد بھی انسانوں میں شعور، علم اور روحانی زندگی کو فروغ دینا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ حقیقی طاقت صرف مالی، اقتصادی یا عسکری وسائل تک محدود نہیں بلکہ علم، معلومات، ایمان اور انسانی اقدار بھی اس کا اہم حصہ ہیں۔
ان کے مطابق اصل طاقت اس عزم میں ہے کہ قوم اپنے وسائل کو کس طرح استعمال کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ رہبر معظم نے اپنے مضبوط ارادے سے ایران اور امت مسلمہ کو اقتدار کے راستے پر گامزن کیا اور ان کی شہادت کے بعد بھی یہی عزم برقرار رہا، جس کے نتیجے میں ایران نے ابتدائی گھنٹوں میں امریکی اہداف پر کامیاب حملے کیے۔
امام جمعہ نے دعا کی کہ امت مسلمہ کو مزید اتحاد، طاقت اور عزت نصیب ہو اور وہ ترقی کی اعلی منازل حاصل کرے۔
