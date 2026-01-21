ایرانی تیل کی پیداوار میں 1 لاکھ 35 ہزار بیرل یومیہ اضافہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، نیشنل ایرانی آئل کمپنی کے سربراہ حمید بوورد نے کہا ہے کہ تیل کے شعبے میں نئے معاہدوں پر عملدرآمد کے بعد ایران کی یومیہ خام تیل پیداوار میں ایک لاکھ 35 ہزار بیرل کا اضافہ متوقع ہے۔
انہوں نے تیل کے میدانوں میں خام تیل کی پروسیسنگ خدمات کی خریداری اور سمندری ڈرلنگ رگز کی فراہمی سے متعلق معاہدوں کی تکمیل کا حوالہ دیتے ہوئے کمپنی کے ملازمین اور عملے کی مسلسل اور انتھک محنت کو سراہا۔
بوورد کے مطابق نجی شعبے کی ایک باصلاحیت کمپنی کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت سمندری ڈرلنگ بیڑے میں 20 نئے ڈرلنگ رگز شامل کیے جائیں گے، جس سے خام تیل کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ نجی شعبے کے تعاون سے تیل کی پیداوار بڑھانے کے لیے عملی اور بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو توانائی کے شعبے میں ایران کی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کریں گے۔
آپ کا تبصرہ