ایکواڈور؛ صدر نوبوا پر پتھر سے ناکام قاتلانہ حملہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایکواڈور کے صدر ڈینیئل نوبوا پر ایک گروہ نے پتھر پھینک کر حملہ کیا، تاہم وہ محفوظ رہے۔ واقعے کو صدر کے ایک سینئر وزیر نے ناکام قتل قرار دیا ہے۔
اینس مونزانو، وزیر ماحولیات و توانائی، نے بتایا کہ تقریباً 500 مظاہرین نے صدر کی گاڑی کو گھیر کر اس پر پتھر پھینکے۔ حملے کے بعد پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صدر کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ گرفتار افراد کے خلاف دہشت گردی اور قتل کی کوشش کے الزامات عائد کیے جائیں گے۔
ذرائع نے خود اس بات کی آزادانہ تصدیق نہیں کی کہ حملے میں فائرنگ بھی ہوئی، تاہم مونزانو کے مطابق گاڑی پر گولیوں کے نشانات دیکھے گئے۔
یہ مظاہرے اس وقت شروع ہوئے تھے جب صدر نوبوا نے پچھلے ماہ ایندھن کے سبسڈی پروگرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔
