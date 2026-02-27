جنیوا مذاکرات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ تہران روانہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ان کے ہمراہ مذاکراتی وفد جمعہ کی صبح سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا سے تہران روانہ ہو گئے۔
ایرانی اعلیٰ سفارتکار بدھ کی سہ پہر ایک اعلیٰ سیاسی و سفارتی وفد کی قیادت میں جنیوا پہنچے تھے تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ جوہری مذاکرات کے تیسرے دور میں شرکت کر سکیں۔
ایران۔امریکہ بالواسطہ مذاکرات جمعرات کو تقریباً چھ گھنٹے جاری رہنے کے بعد جنیوا میں عمان کے سفارت خانے میں اختتام پذیر ہوئے۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بات چیت سیاسی اور فنی سطح پر جاری رکھی جائے گی۔
طے شدہ پروگرام کے مطابق دونوں ممالک کے فنی وفود آئندہ ہفتے پیر کے روز آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ملاقات کریں گے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ جوہری مذاکرات کا چوتھا دور پیر کے روز ویانا میں فنی ماہرین کی سطح پر منعقد ہوگا۔
آپ کا تبصرہ