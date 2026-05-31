ایران کی یورینیم افزودگی اب مذاکرات کا مرکزی موضوع نہیں رہی، اسرائیلی اخبار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی اخبار ہاآرتص میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں آیا ہے کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔
اسرائیلی اخبار نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایران کی مضبوط پوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نئے تجاویز کا مقصد جنگ کے دوران ایران کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ کرنا اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ بین الاقوامی بحری آمدورفت کے لیے کھولنا ہے، تاہم ان تجاویز میں یورینیم افزودگی سے متعلق بنیادی اختلافات کو براہ راست زیر بحث نہیں لایا گیا۔
ہاآرتص نے یہ بھی لکھا کہ ایران فی الحال کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا اور بظاہر تہران کو کسی سمجھوتے تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔
اسرائیلی اخبار نے موجودہ صورتحال کو ایک طنزیہ منظرنامے سے تشبیہ دیتے ہوئے مزید لکھا کہ تقریباً ایک معاہدہ اسرائیل کے مقبول طنزیہ پروگرام شاندار سرزمین کے کسی خاکے کا عنوان ہو سکتا تھا، لیکن موجودہ صورتحال اس قدر حقیقی ہے کہ اسے محض ایک مذاق قرار نہیں دیا جا سکتا۔
